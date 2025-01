SÉCURITÉ : Un plan d’action global pour un territoire plus sûr

Le 15 janvier dernier, la Cellule de veille du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) s’est réunie à l’Hôtel de la Collectivité. Autour de Louis Mussington, président de la Collectivité, et de Marie-Hildegarde Chauveau, directrice de cabinet du Préfet, cette réunion a rassemblé les services de la Collectivité, la police territoriale, et la gendarmerie nationale pour aborder la recrudescence des actes de délinquance sur l’île.

Les échanges ont permis de dresser un bilan des actions en cours et de définir une stratégie coordonnée. Les priorités incluent la prévention proactive, la répression ciblée, la réinsertion sociale et économique, et une forte mobilisation citoyenne.

Des mesures spécifiques sont prévues à Grand-Case : ouverture d’un poste de police territoriale d’ici fin janvier, travaux de vidéoprotection débutant au premier trimestre avec un Centre de Surveillance Urbain opérationnel au second semestre, et renforcement de l’éclairage public.

Le boulevard est piétonnisé jusqu’au 9 avril 2025, sous la supervision des forces de l’ordre. Par ailleurs, des dispositifs de sécurité seront déployés pour les “Mardis de Grand Case”, à partir, normalement, du 4 février.

Ces actions s’inscrivent dans un plan global mobilisant institutions, associations et socioprofessionnels pour offrir des alternatives aux jeunes et renforcer la cohésion sociale.

“La sécurité est l’affaire de tous”, a rappelé Louis Mussington. _Vx

Newsletter “What’s up in your neighborhood?”

La Mission Prévention et Sécurité-CLSPD lance un bulletin trimestriel pour informer les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, et mettre en lumière les initiatives et personnalités de ces quartiers : Sandy Ground, St James et Quartier d’Orléans. Le premier numéro concerne Sandy Ground.

Lien raccourci vers la newsletter : https://urls.fr/_YaoJy

Facebook : Mission Prévention et Sécurité-CLSPD Saint-Martin

