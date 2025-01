SINT MAARTEN : Attention aux escroqueries aux distributeurs automatiques

La police de Sint Maarten (KPSM) alerte la population sur une recrudescence d’escroqueries impliquant des distributeurs automatiques de billets sur l’île.

Entre le 30 décembre 2024 et le 16 janvier 2025, des dispositifs de skimming ont été repérés sur plusieurs distributeurs, notamment dans la région de Simpson Bay. Ces dispositifs permettent de capturer les informations bancaires et les codes PIN des utilisateurs, facilitant ainsi les transactions frauduleuses et le vol de fonds. La vigilance est donc de mise : avant d’insérer une carte, il est essentiel de vérifier l’absence d’attachements suspects autour de la fente ou du clavier. Protéger son code PIN en couvrant le clavier lors de sa saisie est également crucial, tout comme la surveillance régulière de son compte bancaire pour détecter toute transaction non autorisée. Il est recommandé de privilégier les distributeurs situés à l’intérieur des banques ou dans des lieux bien éclairés et fréquentés. En collaboration avec les banques locales, KPSM mène des enquêtes approfondies et intensifie les patrouilles autour des distributeurs pour prévenir de nouvelles infractions. Toute activité suspecte près des distributeurs automatiques peut être signalée au +1 721-542-2222 ou via la ligne anonyme 9300. _Vx

