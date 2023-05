SECURITE : Exercice grandeur nature d’évacuation d’urgence des passagers à l’aéroport de Gand-Case

L’aéroport de Grand-Case a procédé le mercredi 10 mai dernier à un exercice grandeur nature simulant une évacuation d’urgence des passagers.

Cet exercice a regroupé une vingtaine de membres du personnel de l’aéroport, des agents de sûreté, des pompiers, de la Police aux Frontières ainsi que les sapeurs-pompiers de la caserne de la Savane.

Le scénario simulait un déversement accidentel de produits chimiques au niveau d’une porte côté piste de la salle d’embarquement. Quinze passagers, pour la plupart des étudiants, se trouvaient dans la salle d’embarquement et attendaient de monter à bord du vol 111 fictif d’Air Toxica.

Des agents de sécurité et de la Police aux frontières (PAF) étaient en service. Un 4X4 des services techniques de l’aéroport transportait un conteneur d’acide sulfurique qui est tombé accidentellement du véhicule et s’est répandu sur le sol à l’extérieur de la porte d’embarquement.

L’objectif était de mettre en pratique les procédures de premiers secours et d’évacuation en cas d’incendie que le personnel de l’aéroport apprend au cours de sa formation. L’exercice a duré environ deux heures et tous les acteurs de la sécurité, des urgences et de la sûreté y ont participé. L’objectif était de tester la réaction des personnes impliquées dans une situation réelle de ce type, ainsi que celle des passagers.

Ces exercices d’évacuation permettent aux employés et aux passagers de se familiariser avec les procédures d’urgence, les itinéraires d’évacuation et les points de rassemblement, afin de pouvoir réagir correctement en cas d’urgence réelle.

Les fumées de l’acide ont envahi la salle d’embarquement. L’acide sulfurique est un produit toxique et dangereux qui produit des fumées provoquant de graves irritations du nez et de la gorge et pouvant être mortelles. Les symptômes peuvent inclure la toux, des difficultés respiratoires et une pression thoracique.

Les pompiers de l’aéroport ont nettoyé le déversement de produits chimiques avec de l’eau, tandis que d’autres pompiers ont évacué les victimes de la salle d’embarquement et les ont transportées à l’extérieur du bâtiment pour leur administrer les premiers soins. Parmi les victimes, l’une d’entre elles a perdu connaissance et une autre a subi un arrêt cardiaque.

La dernière fois qu’un exercice majeur de cette nature a eu lieu à l’aéroport, c’était en 2015.

« Je considère l’exercice comme un succès, mais nous avons bien sûr des améliorations à apporter dans les différents services, en termes d’administration des premiers secours, de rôle du personnel, de la coordination et de la communication », a déclaré Sabrina Charville, responsable de la qualité et du développement durable, qui surveillait l’exercice pour la société de gestion de l’aéroport, EDEIS. Elle a indiqué que d’autres exercices auront lieu à l’avenir pour tester les réponses aux situations d’urgence. _AF

