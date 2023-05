DEPLACEMENT : La délégation de Saint-Martin prête à partir pour les Jeux des Iles en Corse

Pour la première fois de son histoire sportive, Saint-Martin participera à la 25ème édition des Jeux des Iles qui se déroulera en Corse, du 22 au 28 mai 2023.

Une délégation saint-martinoise composée de sportifs et d’encadrants, sera conduite par le Centre d’Excellence et d’Education par le Sport (CEES) de Saint-Martin et son président, Marc Gérald Ménard. Un déplacement financier soutenu par la Collectivité de Saint-Martin qui vient d’octroyer une subvention exceptionnelle de 72 000€, dans le cadre de sa politique Jeunesse et sport.

Le Conseil d’administration et le bureau exécutif du Centre d’Excellence et d’Education par le Sport (CEES) de Saint-Martin (opérationnel depuis le 1er novembre 2022), ont engagé une démarche pour la création d’un Comité Territorial Olympique et Sportifs (CTOS). Invité officiellement par le Comité d’organisation des jeux des Iles (COJI) à participer à l’édition 2023, le CCES est en plein préparatif de la première participation de Saint-Martin à ce grand événement sportif.

Le Comité Régional Olympique et Sportif de Corse organise, avec le concours des ligues et comités sportifs régionaux, la 25e édition des Jeux, qui va se dérouler à Ajaccio.

Les jeux des Iles sont organisés à tour de rôle par les membres du Comité d’organisation (COJI). Le COJI est une organisation non gouvernementale dont la mission est de promouvoir à travers le sport, les valeurs de la vie en communauté et l’intégration sociale, tout en favorisant une collaboration entre les îles du monde entier et particulièrement des jeunes de ces territoires.

Vingt-quatre îles, archipels ou territoires, dont six collectivités ultra-marines françaises, continentaux y participent : les Açores, les Baléares, les Canaries, les îles du Cap-Vert, Chypre, Corfou, la Corse, la Crète, l’île d’Elbe, les îles Féroé, la Guadeloupe, la Guyane, Haïti, Jersey, Korčula, Madère, Malte, la Martinique, Mayotte, la Polynésie française, La Réunion, la Sardaigne, la Sicile, Wight.

La Collectivité de Saint-Martin sera représentée par 5 disciplines : l’athlétisme, le basketball, le football, la gymnastique et le tennis. La délégation de Saint-Martin est composée de 57 personnes, dont : 37 athlètes de 14 à 17 ans, 16 cadres dirigeants, des entraineurs, des juges-arbitres, un chef de délégation et des techniciens de la Collectivité.

Cette délégation aura, à travers son activité sportive et culturelle, l’occasion de représenter l’image et la notoriété du territoire, méconnue de la plupart des autres participants. Elle s’inscrira dans une logique de promotion de l’image de Saint-Martin.

Départ et retour de la délégation de Saint-Martin (aéroport de Grand-Case)

ALLER

L’athlétisme, le tennis et le basketball :

Dimanche 21 mai à 10:40

La gymnastique et le football :

Dimanche 21 mai à 12:25

RETOUR

L’athlétisme, le tennis et le basketball :

Dimanche 28 mai à 16:15

La gymnastique et le football :

Dimanche 28 mai à 15:30

