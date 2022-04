SAUVETAGE : Exercice grandeur nature entre la SNSM de St-Martin et l’hélicoptère de la Marine Nationale

Le lundi 4 avril entre 16h45 et 18h, des équipiers bénévoles de la SNSM de Saint-Martin, pour la première fois depuis la création de la station, ont eu la possibilité de participer à des exercices en collaboration étroite avec l’hélicoptère de la Marine Nationale, rattaché aux Forces Armées aux Antilles (F.A.A.) et basé en Martinique.

Ces exercices hors-normes ont permis de prendre connaissance des matériels et surtout des techniques essentielles à la réalisation, en toute sécurité, de ces opérations de sauvetage en mer.

Demandeur et attentif, chaque équipier était à son poste et suivait scrupuleusement les consignes des capitaines et commandants respectifs.

Ce professionnalisme et cette parfaite coordination ont permis à l’hélicoptère d’effectuer plusieurs approches impressionnantes ainsi qu’une dizaine d’hélitreuillages, à la fois par la poupe mais également par la proue de la vedette SNS 129 de 1ère catégorie, « Notre-Dame de la Garoupe ».

Après une heure d’exercices de haute intensité, les deux entités se sont saluées et quittées avec respect non sans avoir échangé leurs écussons comme le veut la tradition.

Voilà une première collaboration haute en couleurs et pleinement réussie pour la station de St-Martin et les équipiers bénévoles présents.

« Gageons qu’elle sera la première d’une longue série en collaboration avec la Marine Nationale, que nous remercions bien-sûr chaleureusement. Merci également à notre Patron Gilles pour l’organisation «à distance» de cette rencontre. Bravo à toutes et tous pour votre engagement et vive les sauveteurs en mer et de la Marine Nationale ! » souligne la station SNSM de Saint-Martin.

Enfin, un grand bravo au photographe pour les images prises au cœur de l’action ! _AF

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui