Trail : L’Association Dream of Trail organise la première édition du « FBBC back to FBBC » le 23 avril prochain

Le « FBBC back to FBBC » est une course à pied de type Trail sous la forme d’un circuit en sous-bois, routes et chemins. Le départ et l’arrivée de la course s’effectueront devant le Friar’s Bay Beach Café.

Deux distances seront au programme de la journée :

Les 15 kms -D+ 490 m départ à 7 heures, marcheurs et coureurs.

Les 27 kms -D+ 790 m départ à 6 heures, coureurs entraînés et endurants

Les deux courses sont à allure libre et s’effectuent individuellement.



Les inscriptions se font en ligne uniquement sur :

www.sport-timing-caraibes.com.

