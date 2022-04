MICRO-TROTTOIR : « Selon vous, quels seraient les dossiers à traiter en urgence par la nouvelle présidence de la Collectivité de Saint Martin ? »

« Je suis commerçante, j’ai donc forcément l’économie qui me vient en tête en premier. L’économie, l’aide aux commerçants locaux, aux entrepreneurs aussi mais pas uniquement ceux qui ont de l’argent. Plusieurs choses sont déjà mises en place mais ça n’est pas suffisant. Entre le passage d’Irma et le covid, on a tous énormément souffert économiquement. Saint Martin vit principalement du tourisme mais peine à redémarrer, à retrouver les années de gloire qu’on a connues dans le passé. C’est triste à dire mais j’ai souvent l’impression qu’on survit plus qu’autre chose, on ne se donne pas les moyens de se relever pleinement alors qu’on l’a déjà fait. Il faut se concentrer là-dessus. » Chantal

« Alors, pour moi, il y aurait deux choses, différentes mais importantes. Un refuge digne de ce nom et les transports publics. Ce fameux refuge attendu depuis des lustres. Mais il faudrait aussi vraiment éduquer la population à la stérilisation de leurs animaux domestiques, c’est devenu incontrôlable. J’ai conscience qu’il s’agit plus d’un problème culturel qu’autre chose mais qu’importe, ça doit aller de pair avec la construction d’un refuge. Gandhi disait que l’on reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux. À méditer. Et pour ce qui est des transports, je n’ai pas besoin de vous rappeler à quel point c’est chaotique. Il est temps d’agir. » Eddy

« Tout ce qui touche de près ou de loin à l’environnement. À commencer par le tri et le recyclage des déchets, on nous promet depuis des mois monts et merveilles en termes de déchetteries et rien. C’est bien joli de vouloir redynamiser l’économie locale et développer le pouvoir d’achat mais les politiques oublient que nous vivons sur cette unique planète qui est désormais en sursis, il n’y a pas de plan B. La pollution est déjà un problème récurrent à Saint Martin, organiser des campagnes de sensibilisation au triage des déchets et proposer des matinées de nettoyage des plages sont des mesures indispensables au vu de la situation actuelle mais si on ne traite pas le problème à la source, c’est le serpent qui se mord la queue. » Enya

« Le sentiment d’insécurité qui règne et qui augmente dans certains quartiers. Je suis papa de trois filles et je n’ai pas envie qu’elles vivent dans la peur ou qu’elles se sentent obligées de ne pas sortir après une certaine heure. Je suis saint-martinois et j’aime mon île mais je peux aussi témoigner de sa dégradation. Le Saint Martin d’antan me manque, où il faisait bon vivre à toute heure du jour et de la nuit, et n’importe où. Aujourd’hui, même nous, les locaux, on évite de passer par telle rue parce qu’elle est plongée dans le noir, ça n’est pas normal, ça se banalise, alors ne parlons même pas des touristes. L’installation de caméras de surveillance aurait un réel impact sur la baisse de la criminalité et ça aiderait fortement les gens à se sentir plus en sécurité. » Michel

