SAUVETAGE : Entraînement spectaculaire entre des membres de la SNSM de Saint-Martin et leurs homologues anguillais

Le mercredi 5 juillet dernier, trois membres de la Station SNSM de Saint-Martin ont eu l’opportunité de participer à un « Mass Rescue Operation Table Top Exercise » organisé par Anguilla Fire & Rescue Service (AFRS) ainsi que Anguilla Air and Sea Port Authority (AASPA).

L’exercice a eu lieu dans l’une des vastes salles de réunion du terminal à Blowing Point Port en présence d’une cinquantaine de responsables de toutes les organisations d’Anguilla (Gouvernement, secteur privé et public), les opérateurs des ferries, ainsi que les Coast Guards de Sint Maarten et la SNSM de Saint-Martin.

Cette première phase a donné lieu à un exercice théorique uniquement qui sera suivi d’un exercice réel organisé vers la fin de d’année.

Le scénario de la catastrophe est le suivant : un ferry avec de nombreux passagers à bord vient de se faire percuter accidentellement par un bateau à moteur privé à mi-chemin entre Anguilla et Saint-Martin.

Le bateau chavire et le ferry a une grosse voie d’eau et coule pendant que les passagers abordent les radeaux de survie. Il y a près de 100 personnes impliquées, plusieurs victimes sont à déplorer, ainsi que des blessés tombés à l’eau. Il faut les récupérer au plus vite et les évacuer vers l’une des deux îles et en même temps effectuer des recherches pour retrouver les personnes disparues en mer.

L’utilité de cet exercice qui a duré plus de 3 heures est de tester la réactivité de chaque entité (Gouvernement et secteur privé) si un jour un accident majeur en mer devait se produire entre les deux îles ainsi que d’identifier les axes d’amélioration, clarifier le rôle et les responsabilités de chaque participant.

Les membres de la SNSM de Saint Martin remercient l’AFRS et l’AASPA de les avoir invités pour cet exercice, ainsi que les Coast Guards de Sint Maarten de les avoir ramenés à quai de la Marina Fort Louis au retour d’Anguilla.

