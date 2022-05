Sauvetage : Nouvelle intervention de la SNSM de Saint-Martin pour un voilier à la dérive

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la station SNSM de Saint-Martin ne chôme pas depuis plusieurs semaines. Dernière intervention en date le mardi 17 mai dans le lagon de Simpson Bay, un témoin à terre venant en effet de lui signaler un voilier à la dérive.

Une équipe de 5 sauveteurs bénévoles est immédiatement mobilisée et quitte la Marina Fort Louis à 18h45 à bord de la Rescue Star, un semi-rigide de 9 m de long équipé d’un treuil et d’un biton pour remorquer de petites embarcations et d’un système de basculement de ses superstructures pour pouvoir passer sous le pont routier de Sandy-Ground, sans nécessiter l’ouverture du tablier.

A 19h05, les équipiers de la S.N.S.M. sont sur zone, à la position transmise par le CROSS-AG, à l’ouest du lagon, près de l’Anse aux Cajoux.

Ils y rencontrent un équipage de 3 personnes de la Gendarmerie Maritime sur leur annexe (en mission sur l’île avec leur bateau-mère « La Violette » en Baie de Marigot) qui ont déjà procédé aux vérifications et confirment qu’il n’y a personne à l’intérieur du voilier, maintenant échoué sur le bord du lagon.

Le mouillage du voilier a rompu et il ne reste qu’un morceau du bout. C’est un voilier en cours de travaux qui ne semble pas être « habité » en ce moment.

La nuit venant de tomber, il est impossible de déterminer si ce voilier a subi des dommages à sa coque ; il n’ira pas plus loin et ne pourra pas couler là où il est échoué. La SNSM et la Brigade Nautique de la Gendarmerie concluent donc qu’ils ne peuvent pas faire grand chose.

Le CROSS-AG donne alors liberté de manœuvre aux deux unités pour regagner la baie de Marigot.

La station SNSM de Saint-Martin rappelle à tous les propriétaires de bateaux de se préparer pour la prochaine saison cyclonique (du 1er juin au 1er novembre officiellement, avec un maximum de risques entre la mi-août et la fin septembre) et qu’il leur est possible d’avoir une synthèse des dernières actualités ou prévisions météo sur Saint-Martin sur un nouveau site internet local : NBBC METEO NEWS (https://nbbcmeteonews.blogspot.com/)._AF

