SANTÉ : Aquagym pour les séniors

Durant tout le mois de juillet 2023, l’Association Saint Martin Santé propose aux séniors des cours d’aquagym tous les lundis et jeudis afin de garder la forme et de se retrouver pour un moment convivial.

En mars dernier, l’association Saint Martin Santé recevait le label de Maison Sport Santé, lieu d’accompagnement qui permet à toute personne d’être prise en charge et accompagnée par des professionnels de la santé et du sport afin de suivre un programme personnalisé susceptible de l’inscrire dans une pratique d’activité physique et sportive durable. Pour Marc Gerald Menard, président de la Commission Sport, il est important que le sport soit à la portée de tous et se dit disponible à chaque fois que la Collectivité devra accompagner cette nouvelle structure qui sera, selon lui, très bénéfique pour la population. L’un des premiers projets qui lui fut présenté après sa prise de fonction était donc la demande de labellisation Maison Sport Santé par l’association Saint Martin Santé présidée par Chantale Thibaut. En partenariat avec la DRAJES, l’ARS et la Collectivité de Saint-Martin, l’association Saint Maison Santé labellisée propose donc dans cette optique d’offrir aux séniors la possibilité de garder la forme et de prévenir des maux dus au vieillissement avec des cours d’aquagym en accès libre à Galisbay pour les personnes à partir de 55 ans. L’aquagym est un sport doux et idéal pour les séniors, qui ne présente que très peu de risques de blessures. Les bienfaits sont nombreux, notamment pour les personnes en perte d’autonomie, grâce à l’eau qui facilite les mouvements. Les cours d’aquagym se tiennent tous les lundis et jeudis de ce mois de juillet de 16h30 à 17h30. _Vx

