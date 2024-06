SAISON CYCLONIQUE : Exercice de gestion de crise demain jeudi

Demain, la population de Saint-Martin recevra un message test d’alerte dans le cadre du déclenchement du dispositif FR-Alert. Pas de panique, il s’agit ici d’un exercice.

Un exercice de gestion de crise « Cyclone » se tiendra ce jeudi 20 juin à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. « Il n’y aura pas de déploiement de troupes sur le terrain, tout se jouera en salle » précise Vincent Berton, préfet et directeur des opérations de secours. L’objectif de ce test en début de saison cyclonique est que tous les acteurs se dotent des réflexes appropriés en cas de crise. Grande première à Saint-Martin, l’implication du laboratoire de géographie et d’aménagement de Montpellier (LAGAM) qui assurera l’animation. Seconde particularité de cet exercice, le déploiement de l’application FR-Alert, automate de messagerie qui diffuse sur une zone géographique déterminée un message d’alerte à la population sur son téléphone portable (allumé et connecté). Ce message que vous devriez tous recevoir entre la fin de matinée et le début d’après-midi (en français, anglais et espagnol pour SXM, français et anglais pour SBH) arrivera directement sur l’écran d’accueil de votre téléphone, accompagné d’une sonnerie stridente qui pourrait quelque peu surprendre. Que faire ? Absolument rien, il s’agit d’un test. Il permettra aux opérateurs de renseigner les acteurs de gestion de crise sur le nombre de personnes ayant reçu le message et d’affiner la doctrine du dispositif. _Vx

