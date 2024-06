Senior Games : bel esprit sportif chez nos plus de 60 ans

Les 7 et 8 juin derniers, les Seniors Games, organisés par la Maison Sport Santé Îles du Nord, ont réuni plus de quarante participants dans une ambiance compétitive et solidaire.

À Sandy Ground vendredi après-midi, une trentaine de seniors ont participé à diverses disciplines olympiques, notamment le lancer de poids et la course d’athlétisme de 50m, encadrés par des experts comme Calvin Bryan de Speedy Plus et Sully Wilfred d’Intergeneration Runners. L’ouverture des Senior Games a été marquée par la flamme olympique portée par les anciens athlètes saint-martinois Henry et Halphonso Conner, flamme confectionnée par les enfants de l’association Nature is The Key. Le lendemain à Friar’s Bay, dix seniors ont profité des animations aquatiques dirigées par Karen d’Aquamot’SXM et se sont amusés d’un quiz sportif insolite préparé par Peggy Oulerich, directrice du CTOS SBSM. Les seniors ont ainsi enrichi leurs connaissances sur l’histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques. Pour Chantale Thibaut, porteuse du projet et fondatrice de Saint Martin Santé, il était important d’inclure les séniors dans cet engouement autour des JO 2024. L’olympiade s’est conclue en célébrant l’engagement et l’esprit sportif de nos aînés. L’organisation remercie chaleureusement les partenaires, sponsors, bénévoles et animateurs pour leur contribution au succès des Senior Games. _Vx

