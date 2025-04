TRIBUNAL / Jalousie : 8 mois de prison ferme pour agression au couteau

Un ex-petit ami jaloux s’en prend au nouveau partenaire de son ancienne compagne à coups de couteau.

Jeudi 3 avril, le tribunal de Saint-Martin reçoit K.D., la victime, à la barre. Le prévenu, S.F., est absent.

“Je n’ai rien vu venir. J’ai seulement entendu ‘I see you, I see you !’ puis, il m’a attrapé par la capuche avant de me planter un couteau dans la main et à la tête”, raconte la victime.

Nous sommes le 15 décembre 2024, il est 8h30 du matin et la victime se trouve sur le parking d’un fast-food, à Simpson Bay.

Au bras de sa petite amie, il l’embrasse. Seulement, S.F., l’ex-petit ami de la jeune femme, est aussi présent sur les lieux et décide de passer à l’acte en s’attaquant à K.D.

“Elle ne sort pas d’habitude. Et là, je la vois avec un homme, au petit matin. Alors, j’ai réagi. Mais je n’ai jamais utilisé de couteau”, déclare le prévenu à la gendarmerie.

Néanmoins, les preuves sont accablantes, S.F. a bien usé d’une arme blanche.

“Nous ne sommes plus ensemble depuis un an et demi mais il croit que je lui appartiens toujours”, déclare la jeune femme lors de son audition.

Toujours soumis aux menaces et aux intimidations de S.F., K.D. demande une interdiction d’entrer en contact et souhaite se constituer partie civile. S.F. écope de 8 mois de prison et une interdiction de porter une arme pendant 3 ans.

Pour fixer les dommages et intérêts, il faudra attendre que le prévenu se présente au tribunal, le 2 septembre prochain.

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter