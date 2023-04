Rubrique SANTÉ / Les mots du Doc : Santé des femmes épisode 3 ENDOMÉTRIOSE : une inconnue qui fait mal…

L’endométriose est une maladie trop peu connue du monde médical et du grand public. Pourtant une femme sur dix en souffre. Des recommandations aux professionnels de santé et de nouvelles associations se déploient pour rendre visible cette maladie complexe qui touche 190 millions de femmes et adolescentes à travers le monde. L’endométriose est une des premières causes d’infertilité chez la femme, il est primordial d’accroître la sensibilisation à la maladie, afin de garantir une prévention efficace, un diagnostic précoce et une meilleure prise en charge.

Définition et rappel

Le cycle hormonal d’une femme dure en moyenne 28 jours et implique 4 hormones libérées par le cerveau et les ovaires. Il prépare le corps féminin à une grossesse. Dans l’utérus, l’endomètre est un tapis de muqueuses qui s’épaissit, pour accueillir un éventuel oeuf. S’il n’y a pas de fécondation, l’endomètre est expulsé par des contractions utérines pendant 3 à 7 jours : ce sont les règles. L’endométriose est un dysfonctionnement où ce tissu semblable à de l’endomètre se loge à différents endroits en dehors de l’utérus et subit à chaque cycle menstruel l’influence des hormones.

L’urgence, c’est la douleur : la pilule n’est pas que contraceptive

Les symptômes de l’endométriose ont un impact majeur sur la qualité de vie avec un retentissement sur la vie personnelle et conjugale, professionnelle et sociale. Elle peut toucher tous les âges (dès la puberté) et impacter après la ménopause. Les femmes souffrent de douleurs aiguës et intenses au moment ou en dehors des règles, pendant les rapports sexuels et lors des besoins. On peut avoir des ballonnements, des nausées et de la fatigue, de la dépression, de l’angoisse et souvent une infertilité. La prise en charge se fait par le médecin généraliste : une pilule adaptée et des antidouleurs permettent de soulager efficacement les symptômes. On explore avec des examens radiologiques comme l’échographie et l’IRM selon des codes établis -prévoyez des protections après l’examen- et réalisables pendant les règles. L’avis du gynécologue arrive dans un second temps.

Des années pour un diagnostic

Les patientes peuvent errer plusieurs années avant d’obtenir un diagnostic et une prise en charge adaptée. Ce retard est dû au manque d’informations des professionnels, aux non-dits autour des règles et à la banalisation des douleurs pendant celles-ci. L’ensemble empêche les femmes et l’entourage de savoir quantifier et repérer des règles anormalement douloureuses, de consulter et d’être entendues. L’endométriose est une des premières causes d’infertilité chez la femme. La communication et l’éducation sexuelle sont primordiales.

Une nouvelle filière endométriose dans l’association Saint Martin Santé

Il n’existe pas de remède contre l’endométriose, tout le traitement vise à contrôler les symptômes et à rendre une qualité de vie optimale aux femmes atteintes. C’est une prise en charge dite multidisciplinaire médicale et non-médicale. Les possibilités sont limitées selon les territoires et l’endométriose fait resurgir rapidement la problématique de la précarité menstruelle.

Mais de l’espoir est permis car une nouvelle filière de l’association Saint Martin Santé va s’ouvrir dans les prochaines semaines pour accueillir les femmes de tout âge souffrant d’endométriose. Sur le modèle de Likid Chocolat, une association basée en Guadeloupe depuis 2018, ce nouvel accueil veut proposer un espace non-médicalisé d’écoute et de partage, des ateliers d’information et de prévention ainsi qu’un volet d’activités physiques adaptées et un accompagnement psychologique, nutritionnel et même social.

Mesdames, mesdemoiselles, si vos règles vous empêchent de mener votre vie normalement et si la prise de Doliprane n’est pas suffisante, parlez-en !

Parlez de vos cycles :

Saint Martin Santé Association : 0801 10 88 99/05 90 77 43 90

contact@saintmartinsante.fr

Protection maternelle et infantile : 0590 87 93 22 / pmi@com-saint-martin.fr

Médecins traitants

Sages-femmes

À votre mère, fille, soeur, professeur, docteur, cousine, copine, entre femmes et pas que, les hommes aussi doivent savoir ! _FS

