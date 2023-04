Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport : Les sélections ont lieu ce 22 avril 2023

Bien qu’annoncé dans notre édition du 5 avril dernier, rappelons que le Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport (CEES), créé le 22 octobre 2022 dans le cadre du schéma territorial de développement du sport 2018-2028, ouvre ses sélections ce samedi 22 avril de 14h à 18h au stade Vanterpool de Marigot.

Si les inscriptions sont clôturées depuis le 18 avril, le public est invité à assister aux phases de sélection qui s’adressent aux jeunes sportifs saint-martinois. Développant l’autonomie sportive avec la création d’un comité territorial olympique sportif (CTOS) sur le territoire, le développement de l’activité touristique avec l’organisation d’évènements sportifs d’envergure, la professionnalisation des futurs cadres techniques dans les métiers du sport et un parcours de performance à travers une préformation individuelle conciliant projet scolaire, sportif et social, le Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport (CEES), présidé par Marc Gérald Menard et porté par la Collectivité de Saint-Martin, vise à faire monter en compétences les jeunes talents sportifs via des formations de haut niveau. Dès la rentrée 2023-2024, trois CPT seront mis en place en étroite collaboration avec les ligues et comités pour accueillir 48 élèves : 8 en athlétisme, 16 en basketball et 24 en football. Au CEES, le sport est plus qu’un jeu.

Leur mantra, « Step Up Your Game » résonne comme « une invitation à donner le meilleur de soi et à se dépasser, car un potentiel sans motivation ni discipline est un talent inexploité ». Rendez-vous ce samedi 22 avril de 14h à 18h au stade Vanterpool pour voir briller les talents sportifs saint-martinois. _Vx

Infos : www.cees978.com

