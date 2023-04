SANTÉ – CULTURE : Franc succès pour la conférence Art For Science

Le 15 avril dernier, l’association Art For Science organisait une conférence-exposition sur les bienfaits de l’art sur le cerveau à la CCISM en clôture de la Semaine des Artistes. L’évènement, prisé et captivant, a réuni plus de 150 personnes.

Avec la présence inédite de l’Organisation Mondiale de la Santé, la manifestation a pris place dans les locaux de la CCISM décorée par Bleu de Perse et ornée de 25 œuvres artistiques créées sur le thématique du cerveau dont 30% des ventes sont reversés à la recherche scientifique. Mélanie Dal Gobbo, co-fondatrice d’Art For Science, a retracé la genèse de cette association lancée avec son compagnon, Thomas Roubira, amputé de la partie gauche de son cerveau et ayant retrouvé la parole grâce à l’art, qui veille désormais sur elle en direct des étoiles. L’histoire, la force et l’empathie qui se cachent derrière Art For Science sont impressionnantes à plus d’un titre : « Si l’art est un outil puissant, notre positivité est notre fil rouge ». Revenant sur les actions impulsées par l’association, comme Art For Science Care en présence de Christelle Nerzic, directrice des soins de l’hôpital, ou le don de 7.500€ effectué à l’équipe de chercheurs du Professeur et neurochirurgien Hugues Duffau, Mélanie Dal Gobbo entend poursuivre son travail de sensibilisation sur les bienfaits de l’art sur le cerveau, en touchant la jeunesse avec Art For Science Kids et le plus grand nombre avec la nouvelle application Art For Science Academy. Isabelle Wachsmut, responsable de projets à l’OMS en charge du mouvement Art Impact For Health and SDGs, est intervenue pour faire le pont entre l’art et la science : « Si l’art ne remplace pas le traitement, il participe à atteindre le bien-être ».

En présentant différents dispositifs comme les musées vivants ou l’art thérapeutique dans les hôpitaux et les écoles, la représentante de l’OMS a inspiré les artistes locaux à être acteur du changement positif de la communauté. Chloé Germentier a présenté en visio-conférence la création d’un numéro spécial rétablissement du magazine « Mozaïk » à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel de Montréal avec Karima Kahlaoui, psychologue et neuropsychologue, et huit patient.e.s qui ont découvert le pouvoir de l’écriture et de l’illustration. Valentina Vento, a ravi l’assemblée avec un cours condensé d’histoire de l’art en présentant des œuvres de Michel-Ange, Caravage, Frida Khalo et Vincent Van Gogh. Quatre artistes fougueux taxés souvent de fous qui laissent une trace indélébile dans leur domaine. Un poème écrit par Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord dont l’attachement pour l’art et la culture est de notoriété publique, fut lu par Mélanie Dal Gobbo. La CCISM ne pouvait rêver meilleure clôture de la Semaine des Artistes que cet évènement inspirant, unique et rassembleur.

Comme l’a déclaré Angèle Dormoy : « la semaine a été extraordinaire et Saint-Martin joue dans la cour des grands ! » _Vx

Infos : https://www.artforscience.eu

