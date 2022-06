Retour sur le dernier « Petit déjeuner de l’entrepreneur » organisé par la FipCom

En matinée de ce samedi 25 juin dernier, la Fédération Inter Professionnelle de la Collectivité de St Martin a invité les chef.fe.s d’entreprise à discuter en présentiel en compagnie des officiels de la Collectivité de Saint Martin et de la Préfecture afin de mieux comprendre et mieux appréhender les besoins du monde économique du territoire.

Le concept est désormais bien connu, le « Petit déjeuner de l’entrepreneur » est un évènement ouvert aux professionnels désireux d’échanger avec les autorités locales et parlementaires, sur leur vision à court et moyen terme, en matière économique et sur des problématiques dans les différents secteurs d’activité représentés. Dès 8h30, l’assemblée a ainsi eu la possibilité d’aborder des thèmes qui leur étaient propres, en ayant soumis les questions au préalable à l’équipe organisatrice afin de permettre aux modérateurs d’organiser les échanges de façon structurée. En lançant cette nouvelle invitation, Michel Vogel, président de la FipCom, a rappelé l’importance du dialogue entre les services de l’état et les professionnels vu les changements récents, que ce soit à la présidence de la Collectivité ou à la Préfecture. Étaient donc présents pour répondre aux questions des professionnels lors de ce rendez-vous matinal, Valérie Fonrose (épouse Picotin) et Bernadette Davis, toutes deux conseillères territoriales à la Collectivité, Alain Richardson, premier vice-président en charge de l’Économie et des Ressources (finances et fiscalité), Michel Vogel, président de la Fipcom, et Monsieur le Préfet Vincent Berton. Après une présentation complète des nouvelles équipes d’officiels dans la salle de la CCISM, le dialogue s’est ouvert entre toutes les parties dans une optique de libre débat et de partage d’expérience et d’idées. Tous se sont d’abord félicités d’avoir enfin réussi, depuis le passage d’Irma, à clôturer une excellente saison touristique. Les autorités locales ont relevé plusieurs points pour une amélioration de la prochaine tout en œuvrant à une régression de la crise du Covid. La volonté commune est évidemment de faire de Saint Martin une destination attirante pour les touristes, avec la partie française en tête, et ce, malgré la conjoncture actuelle dont les conséquences économiques sont, entre autres, l’augmentation des prix à l’échelle locale et la rareté des ressources. Côté aménagement du territoire, la Collectivité va bientôt engager une campagne de nettoyage de l’île avec un objectif double, préparer la prochaine saison touristique et protéger les habitants pour la saison cyclonique en cours. D’autres thématiques abordées lors des dernières périodes électorales sont toujours au cœur des débats, le développement du port de Galisbay, le rallongement de la piste d’atterrissage de l’aéroport de Grand-Case, l’élargissement du réseau routier, le renforcement de la sureté du territoire. De nombreux sujets qui étaient au centre de ce « Petit déjeuner des entrepreneurs » et qui ne manqueront probablement pas d’être à nouveau discutés lors du prochain. _Vx

44 vues totales, 44 vues aujourd'hui