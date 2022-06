L’ACS ZEPIN (Association Culturelle et Sportive Zone d’Education Prioritaire des îles du Nord) est présente sur Saint-Martin depuis sa création en 1998.

Outre les forums de parents ou les randonnées culturelles guidées à travers les paysages de l’île, les jeux et activités artistiques et sportives entre autres, les 2 et 9 juillet prochains, l’association propose une manifestation intitulée : « Raconte-moi ton quartier » sur deux QPV (Quartier Politique de la Ville) : Sandy-Ground et Quartier d’Orléans.

Il s’agit de faire découvrir aux habitants de l’île les particularités et l’histoire de ces quartiers auparavant par des témoignages intergénérationnels, les plus anciens racontant aux plus jeunes les pratiques artistiques, culturelles, éducatives pour montrer la richesse de ces villages et créer de l’intérêt et des vocations chez les jeunes. Pour se faire l’ACS ZEPIN s’est entourée d’associations reconnues et de proximité créant un partenariat avec Sandy-Ground On the Move, Nature is The Key ou encore le Centre Symphorien d’Insertion. Rendez-vous donc à 17h30 pour des activités jeux d’antan pour petits et grands avant les témoignages de 18h30 à 20h30 sur le parking de l’ancienne MJC de Sandy-Ground le samedi 2 juillet. Puis, le samedi 9 juillet aux mêmes horaires sur le terrain de basket de Quartier d’Orléans. Toi aussi, habitant de ces lieux qui lis cet article, tu souhaites témoigner ? Tu es le bienvenu !

C’est une manifestation gratuite ouverte à tous !

Plus d’informations au 06 90 36 96 20

49 vues totales, 49 vues aujourd'hui