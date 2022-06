Concours Festival Langues et Cultures : de nombreux lauréats récompensés !

Une cérémonie de remise de prix a été organisée au LEGT Robert Weinum, le jeudi 23 juin dernier, afin de récompenser une soixantaine de lauréats à divers concours ayant eu lieu lors de la semaine du Festival Langues et Cultures.

En présence du vice-recteur de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de l’inspecteur de l’Education nationale en charge de la circonscription des îles du Nord, de la directrice de Solidarité Laïque, des chefs d’établissement, des directeurs/trices d’école, des représentants de l’USEP et de l’UNSS, des enseignants, des parents, les performances des lauréats ont été plébiscitées à hauteur de l’excellence de leurs productions.

Les trophées Louis Fleming (sport, citoyenneté et éloquence), Sonia Fleming (poésie écrite en français sur le thème de la grand-mère à partir de l’étude du poème « Grand-père, raconte-moi …» de l’auteure), Léon Noel (poésie en anglais sur le thème de la faune marine à partir de l’étude de l’œuvre de l’auteur portant sur la faune et flore du territoire), Dania Amacin (poésie en créole sur le thème de l’amour filial en collège et de l’amour sentimental en lycées), Patricia et Jules Choisy (lecture d’un texte en français, inconnu par les élèves à partir de critères prédéterminés), étaient tous à l’effigie de ces personnages illustres du territoire. Ces précieux sésames ont été remis de leurs mains sous les applaudissements nourris d’un public émerveillé lors de l’écoute ou de la découverte des créations ou prouesses des élèves de l’élémentaire au lycée en passant par le collège.

Pour conclure cette remarquable cérémonie le vice-recteur a remis une plaque de remerciements à Yasmine Sadji avant d’être surpris à son tour par les trois poètes qui lui ont rendu un hommage appuyé en français, anglais et créole avant son départ à la retraite.

Félicitations aux heureux gagnants !

