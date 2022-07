ENVIRONNEMENT : Lutter contre l’insalubrité, l’affaire de tous !

Les dépôts sauvages sont hélas de plus en plus nombreux, on les trouve désormais au cœur même des quartiers habités où ils gâchent la vue et la vie de leurs habitants.

Le fait de jeter un déchet dans un endroit où il ne devrait pas être est considéré comme un dépôt sauvage, et ce peu importe la nature ou le volume de ce dernier. Cet acte d’incivisme dégrade le cadre de vie de la population, provoque des nuisances visuelles, pollue les sols, etc. Pour rappel, les dépôts sauvages de déchets ménagers, d’encombrants et de déchets verts sont interdits par la loi selon les articles L541-44 à L542-48 du Code de l’Environnement (disponibles sur le site de la Collectivité de Saint Martin). Il n’est pourtant pas rare de croiser sur notre île des détritus entreposés un peu n’importe où, sans aucun respect du code environnemental. Depuis Irma, certains bâtiments pourrissent et deviennent des dépotoirs potentiellement dangereux car ils sont situés dans des zones fréquentées ou parfois même à proximité d’écoles. Il ne faut pas oublier que l’île de Saint Martin vit du tourisme et que l’image qu’elle renvoie devient alors négative. De plus, nous sommes rentrés dans la saison cyclonique depuis maintenant près d’un mois et ces débris peuvent alors devenir des risques très rapidement. Il existe de nombreuses associations qui nettoient régulièrement le territoire mais elles sont souvent dépassées par la quantité des décharges sauvages qui naissent au fur et à mesure des jours, comme par exemple au Galion ou bien à l’entrée de Colombier. Tous les citoyens sont acteurs principaux dans la gestion des déchets et c’est à chacun de prendre ses responsabilités en jetant ses ordures aux endroits appropriés. Il est donc important de trouver des solutions adaptées afin de lutter efficacement contre ce problème qui concerne tout le monde. La moindre action compte si on veut offrir à notre île un avenir dans un environnement sain. _LR

