Sint Maarten : Ouverture d’une enquête après le meurtre d’une octogénaire  à son domicile 

La police hollandaise (KPSM) et le procureur de Sint Maarten ont ouvert une enquête pour meurtre, concernant la mort d’une octogénaire décédée le 29 mai 2022, après que des voleurs armés aient pénétré dans son domicile de Pointe Blanche. Un acte odieux qui a suscité un vif émoi auprès de la population.

Durant ce cambriolage, les voleurs avaient également agressé et blessé le mari de la femme. L’enquête baptisée « Pharao », sur cette effraction et agression, a viré au meurtre, après que les résultats de l’autopsie aient révélé que la victime, âgée de 86 ans, était décédée d’une mort non naturelle.

Le bureau du procureur et les forces de police de Sint Maarten encouragent toute personne qui aurait des informations sur ce cambriolage brutal et mortel, envers les deux victimes de plus de 80 ans à leur domicile, à se manifester auprès de la justice.

Ainsi, toute personne susceptible d’avoir des informations est invitée à contacter la police au +1 721 542 2222 poste 204 ou 205, ou la ligne de dénonciation anonyme gratuite, le 9300.

Il est également possible de se rendre sur le site www.policesxm.sx pour signaler les crimes de manière anonyme, via le formulaire de contact, ou laisser un message privé via la page Facebook : Police Force of Sint Maarten – Korps Politie Sint Maarten. _AF

