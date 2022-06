SECURITE DU TERRITOIRE : La Collectivité demande l’enlèvement des véhicules « ventouses » autour du marché de Marigot

La Collectivité lance une campagne de sensibilisation auprès des propriétaires de véhicules « ventouses » situés autour du marché de Marigot. Il est demandé à ces personnes de régulariser urgemment la situation de ces véhicules et de les déplacer car ils représentent un danger, notamment en période cyclonique.

La Collectivité de Saint-Martin, à travers la commission de l’Urbanisme, des Affaires foncières et des 50 pas géométriques, lance une campagne de sensibilisation auprès des propriétaires de véhicules « ventouses », souvent laissés à l’abandon sur des places de parking autour du marché de Marigot.

Ces véhicules deviennent des lieux de stockage de matériels en tout genre en plein centre-ville, ils sont pour la plupart non assurés et sans contrôle technique. Cette situation va à l’encontre des règles élémentaires de sécurité, faisant de ces véhicules un danger sur la voie publique.

La Collectivité demande donc aux propriétaires de régulariser leur situation et de les enlever au plus vite.

Pour rappel : Le Code de la route prévoit des dispositions contre les véhicules dont la circulation ou le stationnement sont en infraction ou compromettent la sécurité ou le droit des usagers de la route. Il en va de la tranquillité et de l’hygiène publique, de l’esthétique des sites et de l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation et des places de parking.

La Collectivité de Saint-Martin remercie les personnes concernées d’agir dans les meilleurs délais.

