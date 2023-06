Retour sur le « Petit déjeuner de l’entrepreneur » organisé par la FipCom

Ce samedi 24 juin dernier, la FipCom MEDEF Saint-Martin invitait les chef.fe.s d’entreprise lors d’un petit déjeuner pour échanger sur diverses thématiques du monde économique en présence des officiels de la Collectivité et de la Préfecture.

Réunis dans la salle polyvalente du Lycée Professionnel Daniella Jeffry, les convives ont profité d’un buffet concocté et servi par les élèves en hôtellerie. Devant un panel constitué des officiels dont Louis Mussington, président de la Collectivité accompagné de sa 2ème vice-présidente Bernadette Davis, Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, et Michel Vogel, président de la FipCom, le public s’est montré curieux et intéressé avec cependant moins d’interventions qu’en 2022. Grâce à l’enthousiasme de Sandrine Jabouley-Delahaye, modératrice de l’évènement, les sujets ont néanmoins été nombreux : le recouvrement des charges sociales CGSS dont la directrice Catherine Legeron était présente pour répondre aux questions, les énergies renouvelables qui seront détaillées dans une édition prochaine et les difficultés comme le transport maritime pour l’importation des produits avec proposition de création d’un hub en Guadeloupe, le transport aérien et la continuité territoriale, les difficultés liées à la commande publique (délais de paiement et l’allotissement des marchés pour intégrer les entreprises locales) ou encore la distribution de l’eau qui fait l’objet de négociations entre la Collectivité, la préfecture et la société GEBE en partie néerlandaise pour l’achat d’eau en cas de rupture ainsi que le déblocage de fonds pour réparer une des turbines en panne.

Pour Louis Mussington, il est important que la Collectivité, forte d’un partenariat sérieux et dynamique avec la préfecture, rende compte de ses actions au quotidien dans un contexte comme celui du « Petit déjeuner de l’entrepreneur » qui permet de discuter de la situation du territoire, des problématiques et des perspectives d’avenir. _Vx

