SOCIÉTÉ : De nouveaux ateliers pour les futurs parents au service maternité de l’hôpital

L’atelier de Préparation à la Naissance et à la Parentalité ainsi que l’atelier puériculture destinés aux futurs parents et actifs au Centre Hospitalier Louis-Constant ont été officiellement inaugurés au service maternité.

Les femmes du service maternité de l’hôpital sont connues pour leur motivation et leur créativité. En juin 2022, deux sages-femmes, Jocia Joly et Océane Blairon, ont lancé le projet de Préparation à la Naissance et à la Parentalité avec pour objectif d’informer, d’accompagner et de guider les futurs parents, que ce soit la mère comme le père, dans leur nouvelle vie. Dans une pièce aménagée à cet effet, les futures mamans, en couple ou par deux, sont accueillies par les professionnelles afin de leur expliquer, par exemple, le déroulement d’un accouchement par voie naturelle. Avec ce projet qui vise à lutter contre les idées reçues et à gagner en autonomie avant l’arrivée du bébé validé par la direction et aux médecins, l’hôpital s’inscrit dans une démarche de soutien envers les initiatives en interne. L’investissement du service de néonatalogie et du service pédiatrique confirment l’engouement que suscitent les ateliers dont le projet de préparation à la naissance et à la parentalité qui compte la visite de 49 couples depuis son lancement.

Les séances, en français, anglais et espagnol, sont remboursées à hauteur de sept sessions par la sécurité sociale via le forfait maternité. Grâce à des outils concrets comme des poupons, des couches, des biberons, des ballons d’exercice et d’un écran tactile offert par le Docteur Marjorie Boulogne en remerciement pour son séjour à la maternité, les professionnelles peuvent démontrer plus facilement les gestes à adopter. L’atelier puériculture mis en place en avril 2022 par Marie Line Darasse Gournet, de l’association Maternité Active, vient compléter l’offre d’accompagnement des nouveaux parents. Ayant reçu dans le salon des familles 230 personnes dont 50 papas depuis sa création, Marie Line anime cet atelier avec passion en recréant des situations « comme à la maison » : donner le bain au bébé, le coucher, comprendre et gérer les pleurs, l’importance du peau à peau, sensibiliser sur le syndrome du bébé secoué et les répercussions neurologiques sur le nouveau-né. Cet atelier permet aussi aux nouvelles mamans de rencontrer des femmes qui ont déjà des enfants, le partage d’expérience se révèle toujours émouvant, dans un environnement rassurant. Et pour combler les dernières zones floues, un flyer explicatif créé par Marie-France Darasse Gournet, la sœur de Marie Line, est distribué aux participantes. Lors de l’inauguration officielle de ces deux ateliers vendredi dernier en présence, entre autres, de Marie Lampis, directrice de l’hôpital, du Docteur Louis Jeffry, chef du service gynécologie-obstétrique, et de Christelle Nerzic, la directrice des soins, les félicitations et les encouragements ont été de mise, à juste titre. _Vx

