Reprise des travaux d’aménagement de l’anse du Galion

Le Conservatoire du Littoral poursuit ses travaux de restauration et d’aménagement de l’anse du Galion. Les travaux de nettoyage du site et de la remise en état des voiries ont été achevés à la fin du mois d’avril 2021.

Une deuxième session de travaux consistant à installer une nouvelle signalétique et des pieux de bouclage va débuter à la mi-juin, afin de protéger les plantations et de sécuriser la zone de baignade et le balisage des sentiers piétons. Ces travaux viennent clôturer la phase 1 de cet aménagement.

Afin de préparer les grandes vacances et l’arrivée des vacanciers sur le site, les travaux de plantation et d’embellissement initialement programmés au dernier trimestre 2021, vont finalement être exécutés ce mois-ci.

Plus de 350 plantes adaptées à l’environnement immédiat, raisiniers de bord de mer, palétuviers, etc. vont venir étoffer le site offrant ainsi de l’ombrage et de la fraîcheur. Les travaux seront lancés à la fin du mois de juin.

Les aménagements programmés dans le cadre de la phase 2, notamment l’installation de carbets de pique-nique agrémentés de tables, de jeux pour les enfants, sans oublier l’habillage de l’abri poubelles, font l’objet d’un marché public dont le cahier des charges est en cours de finalisation.

Ce marché sera lancé fin 2021 pour une réalisation des travaux début 2022.

Pour rappel : ces opérations sont financées à hauteur de 80% par l’Etat et 20% par le Conservatoire du littoral, dans le cadre du Contrat de Développement, dont la phase 1 représente un coût de 400 000 euros.

La phase 2 sera financée par le Contrat de Convergence et de Transformation (CCT) de Saint-Martin pour un montant estimé à 500 000 euros.