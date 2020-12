Réouverture de l’hôtel La Samanna le 15 février 2021 !

L’Hôtel Belmond La Samanna est ravi d’annoncer la réouverture de son complexe hôtelier le 15 février 2021.

« Suite à un récent assouplissement des restrictions aux frontières à Saint-Martin, les voyageurs américains pourront encore une fois passer des vacances et rester du côté français de l’île. Nous avons hâte de vous accueillir à nouveau dans la tranquillité de la plage de Baie Longue, les après-midis passés en famille et entre amis à dîner sous les étoiles et à profiter de la joie de vivre des Antilles françaises », souligne la direction de l’hôtel.

« C’est une excellente nouvelle pour le territoire de Saint-Martin », note pour sa part le président, Daniel Gibbs qui a rencontré hier Andrea Guerra, Président Directeur général de LVMH Hospitality Excellence qui regroupe les Hôtels Cheval Blanc et les Hôtels & Trains Belmond. « Une décision consécutive à notre travail soutenu et collaboratif (collectivité / acteurs du tourisme) pour permettre l’accès de la clientèle américaine à l’hôtellerie locale. Merci à Belmond La Samanna pour leur action constante quant au maintien d’un établissement d’exception, fierté de Saint-Martin. C’est un réel soulagement pour la préservation de l’activité économique et des emplois directs et indirects de l’île ». _AF