L’Office de Tourisme dresse son bilan 2022

La coutume veut que les vœux officiels se tiennent jusqu’au 31 janvier. Valérie Damaseau, présidente de l’Office de Tourisme de Saint-Martin, organisait les siens ce lundi 30 janvier à la Loterie Farm. L’occasion de revenir sur l’année 2022 et développer les actions pour 2023.

L’assemblée était constituée de la presse, des élus de Saint-Martin, des représentants de Sint Maarten et de certaines îles voisines comme Saba et Anguilla, ainsi que les professionnels du secteur touristique. Outre la possibilité pour les acteurs de se rencontrer et d’échanger sur les enjeux liés au tourisme dans le cadre magnifique de la Loterie Farm, l’équipe de l’Office de Tourisme avait pour volonté de présenter ses vœux pour la nouvelle année et de revenir sur les actions menées en 2022. Lors de son discours, Valérie Damaseau invite tous les acteurs du secteur touristique à venir vers l’Office de Tourisme : « Parmi toutes nos actions, ce sont nos actions de proximité et de partenariat avec vous, les acteurs du tourisme, qui restent primordiales. Vous faire référencer dans notre système d’informatique touristique est essentiel afin de mettre en valeur nos richesses, nos offres et la qualité de nos produits. Suite aux moyens déployés à l’Office de Tourisme, nous sommes capables de mesurer notre retour sur investissement, nous pouvons mieux cibler notre clientèle, par action et par marché. Cependant, nous avons besoin de vous. L’Office de Tourisme reste à votre écoute et à vos côtés ». Aïda Weinum, directrice de l’OT, s’est chargée de détailler le bilan de 2022. La reprise du tourisme à Saint-Martin aura marqué l’année dernière, étant la seule île continuellement accessible durant la crise sanitaire. 409.416 passagers ont été comptabilisés à l’aéroport de Juliana (contre 363.952 en 2019) dont 53% en provenance des États-Unis, 47% de la France, 6,92% des Pays-Bas, 6,43% du Canada et 4% du reste de l’Union Européenne. Du côté de l’aéroport de Grand-Case, 206.737 touristes y ont été enregistrés avec un pic de fréquentation au mois d’août 2022 pour 24.766 passagers. Les croisières ne sont pas en reste avec 665.267 visiteurs entre janvier et novembre en 2022. Les actions de l’Office de Tourisme n’ont pas manqué, entre les campagnes de promotion avec divers médias internationaux, européens et régionaux. Ayant en 2022 renforcé leur présence sur la Martinique et la Guadeloupe, augmenté le nombre de séjours dans les hôtels de la partie française (40% contre 21% en 2021), prospecté le marché au fort potentiel de Trinidad et Guyane et développé des partenariats avec les compagnies aériennes, l’Office de Tourisme a également touché le grand public. Les actions concrètes ont été détaillées lors de la présentation en rappelant l’existence du nouveau site de l’Office de Tourisme qui comptabilisait 419.744 visites en 2022. Détails sur les orientations de 2023 de l’OT dans notre prochaine édition. _Vx

Infos : https://www.st-martin.org

