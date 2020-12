Annulation : La Running Night 2020 reportée à une date ultérieure en raison du contexte sanitaire

C’est avec le cœur gros comme ça que les dirigeants de l’Association Watt de Neuf ont été contraints et forcés de reporter la Running Night et la Running Night Kids, deux courses populaires qui rassemblent durant les festivités de Noël plus de 3500 personnes sur le Front de Mer de Marigot.

« La crise de la Covid-19 a eu raison de cette manifestation hyper festive qui rassemble chaque année 3500 personnes sur la place de Marigot avec ses 400 coureurs prêts pour débuter les festivités de Noël », souligne les responsables de l’association Watt de Neuf.

Malgré le réel engouement que suscite cette course populaire, le président, Anicet Fazer ainsi que sa directrice évènementiel Leyla Fazer ont pensé « plus juste de miser sur la carte du « safe » pour vous protéger, protéger vos familles, notre team ainsi que leur famille en reportant la Running Night et la Running Night Kids qui devaient se dérouler respectivement les 11 et 12 décembre prochains. Contexte sanitaire oblige, aucune nouvelle date n’a pour l’instant été communiquée. _AF