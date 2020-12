Départ en vacances : Un centre de tests PCR et antigéniques à Orly

Alors que de nombreuses familles s’apprêtent à voyager pour les fêtes de fin d’année et notamment vers les Antilles, deux centres de tests Covid-19 ont été mis en place au départ des aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Pour ce faire, Paris Aéroport s’est associé au laboratoire Cerballiance.

« Avec ce partenariat, les passagers au départ peuvent prendre rendez-vous en ligne pour l’aéroport Paris-CDG et pour l’aéroport Paris-Orly sur le site doctolib.fr dans un laboratoire du réseau Cerballiance ou dans un centre de dépistage en aéroport. Les passagers auront la garantie d’obtenir un résultat (en français et en anglais) sous 48h pour un test RT-PCR et sous 1h à 2h maximum pour un test antigénique », indique Paris Aéroport, sur son site internet.

Mais de préciser aussitôt : « pour prendre son avion en toute sérénité, la recommandation reste de venir dans la mesure du possible à l’aéroport en étant déjà en possession de son test RT-PCR ou antigénique réalisé dans un laboratoire en ville ». _AF