Anniversaire / Avenir Sportif Club de Saint-Martin : 20 ans d’existence, ça se fête !

Une semaine avant la trêve des confiseurs (le mercredi 16 décembre), l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin fêtait ses 20 ans. 20 ans que le président Patrick Trival, ancien athlète, a consacré à faire partager sa passion à tous.

C’est à La Halle des Sports du Jean-Louis Vanterpool qu’il a tenu à réunir autour de lui ses athlètes, les coachs du club, les membres de l’association, les sponsors, ainsi que les représentants des clubs partenaires, pour témoigner son attachement aux valeurs du sport. Il a aussi rappelé sa volonté et son engagement pour faire émerger, tout comme il l’avait fait avec Sareena Carti, les futurs pépites de l’athlétisme saint-martinois.

Les témoignages des personnes présentes ont souligné la générosité de Patrick Trival, sa patience et sa capacité à faire naître chez chacun l’envie de relever de nouveaux défis. Toujours soucieux d’offrir à tous la possibilité de s’épanouir à travers l’athlétisme, le club va toujours plus loin et n’a jamais hésité à s’engager dans de nouveaux projets: le baby athlé qui accueille les petits dès l’âge de 4 ans, La Saint Martinoise course 100% féminine, la Color Fun Run, les activités Sport Santé avec les aînés, le périscolaire.

D’autres rendez vous réguliers ont rythmé et rythment encore la vie de l’ASCM et des runners de l’île: les Foulées de la Rentrée, les 10 km, le Cross de la Rentrée, etc.

Le club a eu aussi l’occasion d’organiser par le passé de nombreuses compétitions sur piste, et se déplace souvent vers d’autres territoires pour prendre part à des rencontres, pour le plus grand bonheur des athlètes.

Les conditions des infrastructures post Irma, mais aussi la crise sanitaire ont mis un frein à certaines activités, mais l’ASCSM salue l’engouement des nombreux parents qui lui confient leurs enfants, et reste optimiste quant à la possibilité d’organiser en 2021 une compétition sur piste en plus des courses prévues au calendrier.

Beaucoup de projets en perspective, mais si on ne doit retenir qu’une chose c’est: Joyeux Anniversaire Avenir Sportif Club de Saint Martin, Merci Mr Patrick !