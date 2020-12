Opération Noël Solidaire : Le centre de formation FORE IDN et l’OFII et le Lions Club de Saint-Martin s’unissent pour offrir des cadeaux aux plus démunis

Des stagiaires de formation linguistique français FORE-OFII, primo-arrivants sur le territoire de Saint-Martin et le Lions Club de Saint Martin ont organisé une distribution de cadeaux dans les quartiers.

FORE Iles du Nord est un centre de formation professionnelle et continue pour adultes situé à Hope Estate, accueillant, entre autres, des classes de formation linguistique en français.

Pendant le mois de décembre, une classe de formation linguistique en français financée par l’Office Français de L’intégration et de l’Immigration a organisé une collecte pour préparer des « Boîtes de Noël » à offrir aux plus démunis de Saint-Martin.

La classe de français OFII A1 accueille des personnes en situation de renouvellement de titre de séjour auprès de la Préfecture de Saint-Martin.

La formation a 2 objectifs essentiels :

• L’acquisition des compétences linguistiques nécessaires à la vie et à l’intégration sur un territoire français

• La découverte et l’adhésion aux spécificités sociales et culturelles du territoire national et local.

L’action des boîtes de noël répond à ces 2 objectifs : elle est un levier d’apprentissage de la langue ainsi qu’un moyen d’illustrer le principe républicain de « solidarité » inscrit dans la devise nationale. Dans cet esprit, les stagiaires de la classe ont exprimé le souhait de mettre sur pieds un projet qui leur permettait de venir en aide à des personnes dans le besoin. Ils ont donc organisé entre eux une collecte afin de remplir des « Boîtes de Noël ». Ils ont ensuite confectionné des boîtes contenant :

• Un « truc » pour se vêtir

• Un « truc » bon

• Un « truc » pour être propre et beau

• Un « truc » pour jouer

• Un « truc » sympa

Les boîtes remplies ont été confiées à l’association Lions Club de Saint-Martin représentée par Sandra Fleming. Les boîtes ont été distribuées par l’association Lions Club dans les quartiers le mardi 22 décembre.