Relevez le défi : 21 jours sans sucre pour une meilleure santé

Le sucre, omniprésent dans notre alimentation, est un ennemi discret mais redoutable. Excès de poids, diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires : ses effets sur la santé sont nombreux et souvent sous-estimés.

Pour aider chacun à reprendre le contrôle de sa consommation et adopter des habitudes alimentaires plus saines, un défi gratuit et entièrement en ligne vous est proposé : le Défi 21 jours sans sucre, qui se tiendra du 20 janvier au 9 février 2025.

Encadré par des experts en nutrition et naturopathie, ce programme a été conçu pour sensibiliser et accompagner les participants dans la réduction de leur consommation de sucre. Chaque jour, vous recevrez des conseils pratiques, des recettes équilibrées, et des encouragements via un groupe WhatsApp dédié.

Ce format interactif et accessible permet de bénéficier d’un suivi personnalisé tout en échangeant avec d’autres participants partageant les mêmes objectifs. Les bénéfices d’une alimentation allégée en sucre vont bien au-delà des trois semaines du défi : meilleure énergie, digestion optimisée, diminution des fringales, et prévention des pathologies chroniques liées au sucre.

En modifiant progressivement vos habitudes, vous posez les bases d’un changement durable pour votre santé et votre bien-être.

L’inscription est gratuite, mais les places sont limitées. Ne manquez pas cette opportunité de transformer votre relation avec le sucre et de prendre soin de vous. _Vx

Infos : WhatsApp au +596 696 69 98 97

