Vaccin : Comment récupérer son QR code ?

Les personnes qui se déplacent en avion, doivent montrer les résultats d’un test PCR ou antigénique (selon les cas) et/ou leur certificat vaccinal via un QR Code. Il est recommandé de télécharger ces codes sur l’application Tous Covid.

Les personnes qui se sont fait vacciner avant la mise en place d’un QR Code et qui n’ont en leur possession que les deux documents correspondant aux deux injections délivrées par le médecin, peuvent récupérer leur code en ligne. Elles doivent aller à l’adresse attestation-vaccin.ameli.fr et suivre les instructions. Elles téléchargent le code et ensuite le scannent sur leur téléphone. (soualigapost.com)