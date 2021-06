La COM accorde 500 000 € pour la rénovation de l’église méthodiste de Marigot

L’église méthodiste située en centre-ville de Marigot a été fortement endommagée par l’ouragan Irma et n’a pas encore été réhabilitée. Le coût des travaux est estimé par un architecte à 1,33 million d’euros.

Considérant que «les réparations présentent un caractère d’intérêt public local certain vu que la chapelle fait partie du patrimoine historique et culturel du territoire», la collectivité a décidé d’accorder à l’association Eglise Méthodiste Antilles Guyane une subvention d’un montant de 500 000 euros pour financer les travaux.

Cette aide permettra d’engager la dépose des restes de l’ancienne toiture et reconstruction de la toiture et du clocher, la réfection de toutes les huisseries (portes d’entrée, autres portes et fenêtres) ainsi que des travaux d’électricité, de climatisation et de plomberie.

La COM a précisé que l’association doit réaliser la reconstruction à l’identique de la chapelle Ebenezer, élément du patrimoine historique du territoire et que la subvention «sera exclusivement affectée aux travaux de réparation de l’édifice principal, excluant la salle paroissiale». Les autres travaux nécessaires à la réfection complète du projet seront financés par l’Association.

(soualigapost.com)