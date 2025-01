HANDICAP : Coralita, SAMSAH et CAMSP alliés pour l’inclusion

Ce mercredi 15 janvier 2025 était un jour spécial pour l’association Coralita. Dédiée aux personnes en situation de handicap, Coralita partage dorénavant son combat et ses locaux avec deux structures spécialisées, à Saint-James.

Présente sur le territoire depuis 17 ans, l’association Coralita a le plaisir, cette année, d’officialiser sa collaboration avec le Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP) et le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) en inaugurant leurs nouveaux locaux situés au 16 rue Low Town, à Saint-James.

“Notre association ne poursuit aucun but lucratif et propose une assistance pédagogique, sociale et médico-sociale aux personnes en situation de handicap”, explique Annick Le Blanc, présidente de Coralita.

Fondées entre 2022 et 2023, les deux organismes spécialisés se réjouissent de voir leurs structures pérennisées, essentielles pour les résidents du territoire : “On est heureux de voir les choses s’accélérer sur l’île ces 5 dernières années. Il y a tant à faire pour les personnes en situation de handicap. Nous avons dû relever de nombreux défis liés au recrutement de personnel qualifié et de logistique avant de trouver notre place ici”, confie Rudy Sejor, directeur du CAMSP et du SAMSAH.

Les deux structures de soin, complémentaires dans leur action, se partagent leurs domaines d’intervention : le SAMSAH accompagne les adultes en situation de handicap âgés de 20 à 60 ans, tandis que le CAMSP se concentre sur la prise en charge précoce des enfants de 0 à 6 ans.

En début d’après-midi, la sous-préfète Marie-Hildegarde Chauveau, accompagnée de Dominique Louisy et Michel Petit, 3e et 4e vice-présidents de la Collectivité, ont rejoint le public pour la cérémonie d’inauguration et la coupure symbolique du ruban bleu sur les portes du bâtiment.

L’établissement, réparti sur deux niveaux, aménagé et décoré avec chaleur, témoigne de l’engagement humain et professionnel en faveur des personnes vulnérables. _LM

L’art au service du bien-être et du handicap

Dans cet esprit de coopération, Coralita, le SAMSAH et le CAMSP rassemblent leurs forces avec celles d’Art For Science, association créée en 2019 qui fait de l’art un outil au service de la santé et du bien-être mental.

Co-fondée par Mélanie Dal Gobbo, Art For Science a récemment initié le projet du 42ème Living Museum au monde.

Installé à Hope Estate, il est ouvert depuis lundi 6 janvier.

Ce lieu gratuit et accessible à tous offre l’espace et le matériel nécessaire à l’expression de la créativité de chacun.

Lors de sa présentation, Mélanie Dal Gobbo a souligné les multiples bienfaits des arts sur le cerveau.

“Je pense que l’art et le handicap peuvent aller de pair, c’est pourquoi nous allons travailler ensemble pour accompagner les bénéficiaires de nos structures vers leurs objectifs de vie”, conclut Rudy Sejor.

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter