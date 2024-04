MICRO-TROTTOIR : D’où est née votre passion pour le street art ?

Dans le cadre du projet Mix’Art, une fresque murale géante a été réalisée la semaine dernière par les élèves du collège Mont des Accords sur les murs de l’établissement. L’occasion pour nous de rencontrer les street artistes qui ont transmis leur passion et leur savoir-faire aux jeunes artistes en herbe.

Thibault

« Ma passion pour le street art remonte il y a environ six ou sept ans lors d’un stage effectué dans un institut culturel à Bordeaux, spécialisé dans les expositions de street art. J’ai commencé à travailler dans ce domaine par l’intermédiaire de l’ancien directeur qui est également à l’origine du projet Ariana. A la base, je suis artiste et non street artiste. Je suis à Saint-Martin dans le cadre du projet éducatif Mix’art porté justement par l’association Ariana. Cette année, notre action était consacrée à la diversité culturelle sur l’île. La réalisation de cette fresque au collège Mont des Accords correspond très bien à notre thématique choisie cette année avec les élèves. Bravo à eux ! »

Hajar

« Ma passion pour le street art est née au Maroc, mon pays natal. J’ai réalisé mes premières fresques en terre marocaine. C’est lors de mes études en France que j’ai débuté ma carrière artistique dans le street art à Paris. J’ai développé plusieurs projets dont celui avec l’association Ariana – Mix’Art. Mon rôle consiste à animer des ateliers artistiques de street art pour transmettre cette passion aux élèves. Je suis fière de l’œuvre réalisée par les élèves du collège Mont des Accords. Ils ont fait preuve d’une belle imagination pour la réalisation de cette fresque géante. Tous les métiers et matières exercés au sein de l’établissement y sont représentés. C’est une très belle œuvre. Félicitations à tous les élèves ! »

Nicolas alias Espa

« Depuis ma tendre enfance, j’ai toujours vu des personnes dessiner sur les murs. Un jour, je me suis dit que c’était à mon tour de découvrir cet univers artistique. J’ai commencé à réaliser des petites fresques dans mon salon puis dans certains endroits autorisés de Paris. Au fur et à mesure, j’ai pris confiance en moi pour réaliser des fresques de plus en plus imposantes. Depuis plusieurs années, j’exerce ma passion à Saint-Martin avec de nombreuses œuvres réalisées aux quatre coins de l’île. C’est devenu mon métier. Je suis fier de participer au projet Mix’Art et de transmettre mon savoir-faire aux élèves. Sur les centaines d’élèves rencontrés lors de ces trois dernières semaines, peut-être qu’un ou deux d’entre eux souhaiteront se diriger vers ce métier artistique extraordinaire ». _AF

