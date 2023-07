PRÉVENTION : Exercice d’armement des abris cycloniques ce 8 juillet 2023

Christophe Lieb, directeur des risques majeurs à la Collectivité l’a annoncé lors de la réunion d’information pour la préparation de la saison cyclonique, le premier exercice d’armement des abris sera organisé le samedi 8 juillet afin de tester le matériel en situation réelle et estimer la durée de l’opération.

Première chose à retenir pour samedi prochain qui implique la circulation et la pose des containers d’urgence devant les abris, que la population ne soit pas gagnée par la panique, ce n’est qu’un exercice qui n’annonce en rien la venue imminente d’un phénomène cyclonique. Avec une volonté de tester son matériel, la Collectivité mettra en place un exercice en situation réelle le 8 juillet afin de donner au directeur des opérations des informations cruciales comme le temps nécessaire pour préparer les sept abris cycloniques. Le point de départ sera le port de Galisbay où deux rames de transport ont été établies, la rame A qui comprend quatre abris : ASMT à Anse Marcel, la cité scolaire Robert Weinum à la Savane, l’école Marie-Antoinette Richards à Rambaud et l’école Clair St-Maximin à Quartier d’Orléans. La rame B concerne quant à elle les abris de Marigot : l’école Hervé Williams, l’école Emile Choisy et l’école Evelina Halley. Les véhicules transportant les containers de 20 pieds chacun seront escortés par la police territoriale jusqu’aux abris respectifs afin d’y poser le container et organiser le matériel dans l’abri. En fin de journée du 8 juillet, chaque abri devra être à la fois prêt et actif. Les acteurs en charge des déploiements seront alors à même d’estimer le nombre d’heures pour effectuer cette opération. Chaque container d’urgence est muni de sept palettes d’eau (64 packs de bouteilles d’eau d’1,5L), d’un dispositif de cuve souple de 30m3, d’une tente, de lits, trousses de secours, lampes, d’une toilette chimique et d’un générateur. Pour Christophe Lieb, de grands progrès ont été réalisés depuis deux ans, la Collectivité dispose de moyens et a investi 300.000€ pour la préparation des abris cycloniques. _Vx

