Préparez-vous dès aujourd’hui pour être prêt demain !

La Saison Cyclonique a débuté le 1er juin et s’achèvera le 30 novembre prochain. Pendant cette période, tous les habitants et entreprises du territoire doivent se sentir concernés et se préparer comme il se doit.

Aux gérants de garages et mécaniciens

En ce début de saison cyclonique, des mesures d’hygiène et de sécurité s’imposent. Le président et son Comité d’Organisation des secours rappellent aux garagistes, mécaniciens, tôliers, que l’enlèvement aux environs de leur établissement de tous déchets métalliques pouvant être dangereusement mortels, en cas de vents forts, est un geste essentiel. Ces mesures préventives doivent être prises dès les premières phases de vigilance dans l’éventualité du passage d’un phénomène cyclonique. Il est fait appel au civisme et au sens des responsabilités de toutes les personnes concernées par la mise en œuvre de ce nettoyage.

Aux gérants de stations-service

Il est porté à l’attention des propriétaires et gérants de stations-service que dès la phase de vigilance ROUGE, il leur appartient de procéder à la fermeture de leur établissement et à la mise hors service de tout distributeur automatique de carburants. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, la vente d’essence en jerricane doit être limitée et ne pas dépasser les 10 litres. La sécurité publique ainsi que l’organisation du Plan Territorial de Sauvegarde relèvent de la coopération et bonne volonté de tous. La Collectivité de Saint-Martin vous remercie de votre compréhension.

A l’attention des agences immobilières

La Collectivité de Saint-Martin fait appel à votre professionnalisme et vous demande de bien vouloir l’aider à faire respecter la propreté de l’île. Merci de veiller à ce que les copropriétés dont vous assurez le syndic, évacuent les déchets issus de leurs activités jusqu’à l’éco-site de Grandes -Cayes Cul de Sac. En aucun cas, la Collectivité n’intervient à l’intérieur des lotissements pour la collecte de ce type de déchets. En cas de gros dégâts causés par un mauvais temps engendrant ainsi de très grandes quantités de déchets verts ou autres, merci de faire parvenir à nos services, dans les plus brefs délais, un plan définissant un périmètre de dépôt situé à proximité du domaine public pour entreposer les déchets qui pourraient être enlevés par la Collectivité.

Contacts et horaires :

Ecosite : 05 90 87 25 47.

Ouvert du lundi au vendredi : 06h00-16h00 / samedi : 06h00-12h00.

Déchèterie : 05 90 87 79 48. Ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h. (Sites gratuits pour les particuliers).

Service environnement de la Collectivité : 05 90 52 27 30. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 15h.

