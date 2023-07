SAISON CYCLONIQUE : Saint-Martin se dote de trois nouveaux équipements pour mieux se préparer

Lors de la traditionnelle réunion d’information relative à la préparation de la saison cyclonique 2023 qui a débuté le 1er juin dernier, les partenaires institutionnels et de terrain se sont réunis au Grand-Case Beach Club vendredi passé avec présentation des nouveaux dispositifs et rappel des fondamentaux.

En présence de Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, et Bernadette Davis, 2ème vice-présidente de la Collectivité, la réunion s’est déroulée en trois temps : l’intervention de Thierry Jimonet de Météo France Guadeloupe, la présentation de Boris Glinkowski du Service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC) à la préfecture et celle de Christophe Lieb, directeur des risques majeurs à la Collectivité pour qui c’était la dernière manifestation sur le territoire, il cède désormais la direction des risques majeurs à Mélodie Illidge-Jenkins, qui sera accompagnée par Michella Gumbs. Si les fondamentaux concernant une bonne préparation à la saison cyclonique vous seront détaillés dans nos prochaines éditions, Saint-Martin bénéficie à présent de façon inédite de trois équipements supplémentaires afin de contrer les incertitudes météorologiques dans un contexte de transition environnementale où les phénomènes cycloniques sont plus imprévisibles et plus intenses. Dans un esprit de prudence et de précaution, les partenaires institutionnels se sont dotés d’un houlographe (appareil qui calcule l’amplitude des vagues) installé à Tintamarre, un marégraphe et un radar météo positionné en partie hollandaise grâce au financement Interreg qui va améliorer nettement la qualité des prévisions météo. Selon les experts, le premier élément destructeur d’un ouragan est l’eau, pas le vent. Tout est donc mis en œuvre pour affronter au mieux la saison cyclonique 2023, « on ne peut pas être prêt pur un cyclone mais on peut s’y préparer » comme le soulignait Christophe Lieb à qui l’on souhaite une bonne continuation. _Vx

