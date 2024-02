Longe côte : Première compétition pour le Club de Longe Côte de Saint-Martin

Pour la première fois de l’histoire, les Antilles accueillent une compétition internationale de Longe Côte : l’Open International d’Aqua Walking de Martinique se déroulera les 3 et 4 février prochains sur la plage d’Anse Meunier à Sainte-Anne. Parmi les quelques 200 compétiteurs attendus, les deux représentantes de Saint-Martin, Sarah Célestine et Nadia Noël-Plouhinec attendues sur le 50 mètres solo mono pagaie.

Le 1er Open International d’Aqua Walking de Martinique des 3 et 4 février 2024 comptera environ 200 longeurs et longeuses. Un événement qui attirera outre les clubs locaux (3 de Martinique, 1 de Marie Galante, 1 de Saint-Martin), une délégation italienne, plusieurs clubs de métropole des côtes Atlantique et méditerranéennes et l’équipe de France au complet, staff technique et arbitres inclus. Au programme du samedi, deux épreuves individuelles sur 50m ou 200m, une épreuve en binôme sur 400m et une en relais sur 4x50m. Les plus aguerris pourront se confronter le dimanche lors d’un trail longe côte couplé à une course à pied. Pour cette première participation, Saint-Martin sera représenté par Sarah Célestine, détentrice du Brevet Fédéral de Longe Côte depuis décembre dernier, et par Nadia Noël-Plouhinec, adhérente à JLCA – Je Longe la Côte aux Antilles depuis les débuts de l’association locale. Toutes deux participeront au 50 mètres solo mono pagaie (25 mètres aller-retour), épreuve de rapidité par excellence. L’objectif, pour ce premier déplacement hors du territoire, est avant tout d’assurer la présence de Saint-Martin dans une compétition internationale. Une évidence puisque le club fut le premier créé aux Antilles, en 2019. Depuis il n’a cessé de faire des émules, et l’on compte désormais une cinquantaine de licenciés au sein de l’association présidée par Ann Bouard. Ce premier déplacement a pu s’organiser grâce au soutien financier (et moral) du Comité Guadeloupéen de Randonnée Pédestre et de la Collectivité de Saint-Martin. Pour suivre et encourager Sarah et Nadia en live, rendez-vous sur la page Facebook de JLCA le samedi 3 février 2024 à partir de 8h. _Vx

Infos : 06 90 54 06 06 ou jlcantilles@gmail.com

Facebook : JLCA – Je Longe la Côte aux Antilles

