RUNNING NIGHT : Un air de fête a soufflé dans les rues de Marigot !

C’est dans une ambiance de Noël que s’est déroulée le 8 décembre dernier, la «Running Night 2023», une course à pied en nocturne festive et conviviale qui a réuni 60 équipes, soit près de 300 coureurs.

Une soirée sportive et déguisée ! A l’instar des années précédentes, un air de fête a régné dans les rues de Marigot à l’occasion de la nouvelle édition de la « Running Night » organisée par l’association Watt de 9. Environ 300 coureurs, pour la plupart tous déguisés, ont pris le départ de la course en relais, pour un parcours total de 9,5km, soit 1,9 km à parcourir par coureur. A noter qu’une femme devait être inscrite dans chaque formation. Saluons également la belle initiative des organisateurs d’avoir invité trois coureurs en situation de handicap sur la ligne de départ, l’objectif étant de sensibiliser la population à l’importance de l’inclusion dans le domaine du sport.

Au chapitre des résultats, l’équipe « Tortola » composée de Anna Gérard, Jean Gouin, Raydon Mozart, Daniel Kalakech et Alain Boucaud s’est imposée en 31 minutes et 18 secondes. L’équipe « SXM Outdoor Team 2 » avec Nathalie Maniez, Vincent Roucaute, Alexandre Guerre, Mathieu Merlet et Christelle Oliva termine à la 2ème place en 31 minutes et 29 secondes, l’équipe « SXM Tri Académie » complétant le podium en 31 minutes et 37 secondes avec Murielle Paul, Max Kruszweska, Julien Latour, Valentin Loup et Grégory Pigeon, en 31 minutes 37 secondes. _AF

