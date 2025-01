BEACH TENNIS : Trois tournois à ne pas manquer au KKO Beach Club

Le KKO Beach Club de Saint-Martin annonce un programme sportif riche en émotions pour les mois à venir ! Trois tournois, ouverts à tous les passionnés et curieux de ce sport en plein air, sont prévus pour ravir petits et grands.

Le coup d’envoi sera donné le 26 janvier avec un tournoi Parents-Enfants, un événement familial et convivial qui met à l’honneur la complicité entre générations. C’est l’occasion idéale de partager un moment sportif en famille, dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Le 16 février, place à la mixité avec le tournoi Double Mixtes. Ce format, qui combine stratégie et coordination entre partenaires, promet des matchs intenses.

Enfin, le 16 mars, les amateurs de compétition pourront se mesurer lors du tournoi de Double Hommes et Double Femmes. Ce rendez-vous est parfait pour les joueurs souhaitant se surpasser et montrer leurs talents face à d’autres équipes déterminées.

Tous les événements se dérouleront dans le cadre idyllique de la plage, offrant un mélange unique de sport, de sable et de soleil. Le KKO Beach Club invite tous les habitants et visiteurs de Saint-Martin à venir jouer, encourager et profiter d’une atmosphère sportive et festive. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes auprès du KKO Beach Club. _Vx

Infos : 06 90 54 22 48

Facebook : Kko BC (Kakaobeachclub)

https://www.facebook.com/kko.bc.3

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter