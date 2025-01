TRIATHLON JUNIOR / SXM Tri Kids : Une première édition pleine de promesses

Samedi dernier, le Galion a accueilli la première édition du SXM Tri Kids, un événement sportif inédit destiné aux jeunes âgés de 3 à 13 ans. Organisé par l’association SXM Tri Académie, ce triathlon a rassemblé 33 enfants pour une journée placée sous le signe du dépassement de soi et de la convivialité.

Un événement adapté à tous les âges

Les parcours ont été soigneusement conçus pour s’adapter aux capacités des différentes catégories d’âge. Les plus jeunes, âgés de 3 à 5 ans, ont réalisé 25 m de natation, 500 m à vélo et 200 m de course à pied. Les distances augmentaient progressivement pour les tranches d’âge supérieures, avec un défi particulièrement relevé pour les 12-13 ans : 200 m de natation, 4 km à vélo et 1,2 km de course.

Au-delà de la compétition, l’objectif était de permettre à chaque enfant de profiter d’une expérience sportive ludique et sécurisée. Pas de distinction entre filles et garçons dans les classements, et pour cette première édition, tout le monde repart gagnant.

Une ambiance festive

Après les épreuves qui ont débuté à 14h30, un goûter a été offert à tous les participants. L’après-midi s’est achevée sur une note joyeuse avec une tombola, lors de laquelle Lou et Sacha ont remporté chacun un vélo. Une réussite qui pose les bases d’un rendez-vous sportif récurrent pour les jeunes de Saint-Martin. Prochain rendez-vous sportif : le 2 février pour un duathlon adulte, toujours organisé par SXM Tri Académie. _Vx

Infos : Facebook – SXM Tri Académie

Palmarès complet

Catégorie 3-5 ans :

1er : Keoni (7’04’’)

2ème : Joa (7’28’’)

3ème : Eden (7’55’’)

Catégorie 6-7 ans :

1er : Léo (7’43’’)

2ème : Malone (8’01’’)

3ème : Mahé (8’03’’)

Catégorie 8-9 ans :

1ère : Blaydisha (12’58’’)

2ème : Motilio (13’01’’)

3ème : Aedan (13’12’’)

Catégorie 10-11 ans :

1er : Greyson Burell (13’55’’)

2ème : Ael (16’21’’)

3ème : Elouann (16’36’’)

Catégorie 12-13 ans :

1er : Oscar (18’45’’)

2ème : Lou (24’36’’)

3ème : Léo (26’43’’)

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter