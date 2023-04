Publi-information : Heineken® lance la Heineken Silver ®

Après le succès de la Heineken 0% “zéro alcool” lancée en 2017, la célèbre marque au logo vert vient de dévoiler la Heineken® Silver; une bière lager extra-fraîche à 4%, brassée à -1°C pour une saveur “craquante” et une finition subtile dans un profil plus léger.

Heineken® Silver a été brassée avec le même savoir-faire que la Heineken® originale, des ingrédients simples et naturels, dont la célèbre levure A de Heineken® et du malt pur de qualité, ainsi que de l’orge provenant de sources durables qui soutiennent les engagements plus larges de HEINEKEN pour brasser un monde meilleur.

La Heineken® Silver est soigneusement brassée à l’aide d’un processus de fermentation à froid à -1° Celsius. Le résultat est une bière blonde délicieusement rafraîchissante, moins amère et facile à boire, qui plaira à une nouvelle génération de buveurs de bière et à un éventail plus large de palais. Heineken® Silver a été brassée pour plaire à tout le monde et être appréciée de tous.

L’étiquette verte emblématique de Heineken® a été aussi rafraîchie, prenant une nouvelle teinte turquoise, qui distingue Heineken® Silver de Heineken® original.

Heineken® Silver est disponible dès aujourd’hui à St. Maarten/Saint Martin dans la plupart des supermarchés, bars et restaurants.

Rappel: « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé »

