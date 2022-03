Réglementation : La Réserve Naturelle de Saint-Martin rappelle les règles pour les campings dans les espaces naturels protégés

En prévision des fêtes de Pâques et des autres périodes de vacances, l’Association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin (AGRNSM) rappelle que les campings sur le territoire protégé sont soumis à déclaration pour autorisation.

Pour rappel, le camping dans les espaces naturels protégés est autorisé sous réserve d’une demande d’autorisation préalable et est limité. Un dossier de demande d’autorisation, composé de la copie de la carte d’identité et des coordonnées d’une personne responsable du groupe demandant l’autorisation, ainsi qu’une caution de 300 euros (non encaissée), sont à déposer au bureau de l’Association située à Hope Estate.

Une autorisation sera ensuite délivrée, avec rappel de la règlementation de la Réserve (bons gestes pour limiter les impacts, …).

Cette autorisation est à présenter en cas de contrôle. Sans cette autorisation, le camping est interdit et pourra être suivi de sanction. Des patrouilles de contrôle sont organisées, en collaboration avec la gendarmerie.

Pour plus d’information, contacter le +590 690 579 555, ou garde@rnsm.org

57 vues totales, 57 vues aujourd'hui