Alerte sanitaire et retrait des pizzas Fraîch’Up de la marque Buitoni après détection de la bactérie E.Coli dans une pâte

La Préfecture informe la population d’une importante alerte sanitaire en cours d’instruction par Santé Publique France. Les pizzas de la gamme Fraîch’Up de marque Buitoni pourraient en effet contenir la bactérie E.coli responsable de graves cas de syndromes hémolytiques et urémiques chez des enfants dont deux sont décédés depuis le début de l’année en France.

Très dangereuse, la bactérie Escherichi coli ou E.coli pourrait avoir contaminé les pizzas de la gamme Fraîch’Up de Buitoni. Depuis le début de l’année, une vingtaine de cas de syndromes hémolytiques et urémiques ont été recensés en France chez des enfants et une trentaine sont en cours d’investigation. Deux décès ont été confirmés par les autorités sanitaires. « Dans le cadre des investigations menées par les autorités sur les cas de syndromes hémolytiques et urémiques graves signalés depuis le 1er janvier 2022 sur le territoire national, les analyses (épidémiologiques, microbiologiques et de traçabilité) menées suggèrent, à ce stade, un lien possible avec la consommation de pizzas surgelées de la gamme Fraîch’Up de la marque Buitoni » informe la DGCCRF le 18 mars. Les investigations se poursuivent pour déterminer l’origine de la contamination, y compris pour d’autres produits, ainsi que les enquêtes épidémiologiques afin d’établir les liens potentiels avec l’ensemble des cas détectés sur le territoire depuis début janvier 2022.

Quels sont les produits rappelés ?

Par mesure de précaution, et dans l’attente d’analyses complémentaires, l’entreprise, a procédé au retrait-rappel de l’ensemble des pizzas de la gamme Fraîch’Up, de marque Buitoni : Fraîch’Up 4 fromages, Fraîch’Up Royale, Fraîch’Up Poulet, Fraîch’Up Bolognaise, Fraîch’Up Reine blanche, Fraîch’Up 3 viandes,…

Quels symptômes doivent alerter ?

Les personnes qui dans les 3-4 jours après la consommation des produits ci-dessus (10 jours maximum) présenteraient de la diarrhée, des douleurs abdominales ou des vomissements, sont invitées à consulter rapidement leur médecin traitant.

Il est demandé aux consommateurs ayant acheté des pizzas surgelées Fraîch’Up avant fin mars 2022 de :

• Ne pas les consommer

• Faire une photo de l’emballage avec les références du produit afin d’obtenir un remboursement en contactant le service consommateurs au 0800 22 32 42 (service et appel gratuits),

• Jeter les produits._AF

