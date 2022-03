Un jeune faucon en détresse pris en charge par les agents de la Réserve Naturelle de SXM

Le samedi 19 mars dernier, suite à un appel d’un résident de la Baie Orientale, un jeune faucon en détresse a pu être pris en charge par les agents de la Réserve Naturelle Nationale de Saint Martin.

Couvert de graines collantes, certainement suite à une chute dans les broussailles, le rapace de petite taille était dans l’incapacité de voler.

Après une mise au repos pour observation et une longue séance d’épouillage, le faucon a repris son envol le jour-même.

« Merci à tous ceux qui prennent le temps de nous signaler les animaux sauvages en détresse de la partie française », souligne la Réserve Naturelle de SXM. « Les agents font au mieux pour répondre à vos appels et quand cela est possible (cadre technique et réglementaire), nous essayons de porter assistance à ces animaux ».

