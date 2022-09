Nature : Sortie d’un nouveau livre de coloriage destiné à découvrir les insectes de Saint-Martin

La très dynamique association « Les Fruits de Mer » vient de publier un livre de coloriage, « Insectes Autour de Moi ». Un nouvel ouvrage présentant 40 insectes que l’on peut découvrir sur l’île. Une immersion dans la nature, où les enfants peuvent enregistrer leurs propres observations et réaliser leurs dessins d’insectes.

« Il n’est jamais trop tôt pour découvrir l’incroyable faune de Saint-Martin », souligne l’auteur Mark Yokoyama. « Certains de nos insectes les plus communs sont ceux qui ne vivent qu’ici sur cette île, et nulle part ailleurs dans le monde. Nous avons créé ce livre pour faire découvrir ces insectes formidables et leurs histoires avec les plus jeunes enfants. »

Le livre met aussi en lumière les oiseaux, les insectes, les reptiles et plus encore. Pour chaque espèce, il existe un coloriage illustré avec une brève description de l’insecte.

Un guide visuel avec des photos en couleur de chaque animal est disponible sur la couverture arrière Ces caractéristiques encouragent les enfants à observer ces insectes dans la nature.

« Le livre a été édité en anglais et en français », ajoute Jenn Yerkes, la Présidente de l’association « Les Fruits de Mer ». « Nous voulions que ce livre soit plus polyvalent sur cette île multilingue. Cela signifie aussi que le livre peut également être un outil d’apprentissage des langues. »

Cent exemplaires gratuits d’Insectes Autour de Moi seront distribués à l’Amuseum Naturalis à Quartier d’Orléans le samedi 17 septembre, de 9h à 12h.

Le livre est également disponible en téléchargement gratuit sur http://lesfruitsdemer.com.

Les enseignants et les animateurs de groupes de jeunes intéressés par des exemplaires sont encouragés à contacter Les Fruits de Mer à info@lesfruitsdemer.com

Les entreprises ou les particuliers intéressés à parrainer des exemplaires pour les écoles sont également encouragés à contacter l’association. Le livre est aussi disponible sur amazon.com dans le monde entier.

Insectes Autour de Moi est soutenu dans le cadre de la Politique de la Ville, mise en œuvre par l’Etat et la Collectivité. _AF

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui