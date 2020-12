Réfection des routes : le programme des interventions du 4 au 11 décembre

La Collectivité de Saint-Martin procède, depuis le 14 novembre dernier, à la réfection des routes sur le tronçon nord (Agrément à Oyster-Pond). Plusieurs portions de la RN7, le boulevard de Grand Case et la route de l’Espérance ont d’ores et déjà été rénovés.

La Collectivité informe le public du programme de réfection des routes en vigueur du 4 au 11 décembre 2020. Cette dernière phase, qui vient clôturer le programme 2020, engendre à certains endroits des circulations alternées ou des déviations. Merci d’y être particulièrement attentifs et de vous montrer prudents.

Interventions du 4 au 11 décembre 2020

Secteur de Quartier d’Orléans / Oyster-Pond :

Vendredi dernier a eu lieu la dernière journée d’intervention dans le secteur de Belle-Plaine – Quartier d’Orléans et démarrage de la réfection de la route Coralita, depuis le morne Saline (route d’Oyster-Pond).

Les travaux de réfection se sont poursuivis samedi 5 décembre sur la route Coralita au niveau du morne Saline (au milieu de la route d’Oyster-Pond) avec la réfection complète du bitume à l’entrée de la route de Coralita à Quartier d’Orléans.

Secteur de Grand Case :

• Lundi 7 décembre de 7h00 à 15h00 : Réfection complète du bitume sur le Boulevard à l’intersection de la RN7. Une déviation de la circulation routière est mise en place par la voie ouverte au droit de l’ancien cinéma (après l’église catholique).

• Mardi 8 décembre de 7h00 à 15h00 : Nouvelle intervention sur la route de Friar’s Bay. Mise en place d’une circulation alternée.

• Mercredi 9 décembre de 7h00 à 15h00 : Finalisation des travaux sur la route de FRiar’s Bay. Mise en place d’une circulation alternée.

• Mercredi 9 décembre de 21h00 à 05h00 (nuit) : Démarrage de la réfection de la RN7 à Grand-Case, depuis l’intersection du Boulevard jusqu’à la pharmacie et le long de l’étang de l’aéroport. Mise en place d’une circulation alternée.

• Jeudi 10 décembre de 21h00 à 05h00 (nuit) : Dernier jour d’intervention pour la réfection de la RN7 à Grand-Case depuis l’intersection du Boulevard jusqu’à la pharmacie et le long de l’étang de l’aéroport. Maintien de la circulation alternée.

• Vendredi 11 décembre de 7h00 à 15h00 : Démarrage de la réfection du Boulevard Bertin Maurice (Grand Case) depuis la place du Pressoir jusqu’à la rue de l’Espérance. Une déviation sera mise en place par la rue des Ecoles (rabotage simple, sans application de l’enrobé).

Précisions :

Entre le 4 et le 11 décembre 2020, entre 21h00 et 05h00 (nuit), la Collectivité engage des réparations ponctuelles diverses, avec la pose d’enrobé, sur l’ensemble du territoire, de Cul de Sac, Griselle à la Baie Orientale et au quartier d’Orléans. Une circulation alternée sera mise en place dès que nécessaire.

La Collectivité de Saint-Martin a programmé la seconde phase relative à la réfection du tronçon routier sud (Agrément – Terres-Basses) pour la mi-2021.