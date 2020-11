Aïda Weinum : « L’île de Saint-Martin est un joyau »

Tous les pays membres de l’OTC (Organisation Caribéenne du Tourisme) célèbrent pendant trente jours le mois du tourisme de la Caraïbe. L’occasion pour la directrice de l’Office de Tourisme de Saint-Martin, Aïda Weinum de mettre en avant les atouts touristiques qu’offrent la « Friendly Island ».

« Ce mois de novembre est une excellente occasion de présenter la Caraïbe au monde entier et d’illustrer l’esprit de solidarité qui caractérise les acteurs caribéens », souligne la directrice de l’Office de Tourisme de Saint-Martin, Aïda Weinum, avant de rajouter : « Ces trente jours nous offrent la possibilité de réfléchir à notre modèle pour générer une énergie nouvelle, pour présenter des méthodes originales et des produits innovants.

De nouvelles idées pour capter de nouveaux clients

Il nous faut relever le double défi qui consiste à renouveler sans cesse notre offre et à préserver notre écrin, en gardant l’équilibre entre nos atouts touristiques et le bien-être de notre population. Nous devons préserver nos ressources et notre fragile écosystème si nous voulons qu’il reste longtemps attractif. L’écotourisme est un axe de développement majeur.

L’île de Saint-Martin est un joyau, grâce à des efforts concertés, nous pouvons garantir durablement des retombées positives pour notre collectivité et tous ses membres. Nous saluons tous nos partenaires pour leur contribution directe ou indirecte, leur hospitalité et l’attachement à notre terre.

Continuons à marcher tous ensemble sur le chemin de l’excellence et de la solidarité.

Bonne célébration à toutes et à tous ».